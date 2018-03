Basée à Illkirch (67), Alsachim (23 salariés ; 2,9M€ de CA) développe et commercialise des produits et services innovants de diagnostic clinique pour le dosage de médicaments, permettant d’assurer leur suivi thérapeutique. Comme annoncé en septembre 2017 dans nos colonnes (cf. First ECO 12/09/2017), la société vient de rejoindre le groupe japonais Shimadzu, "fabricant reconnu mondialement en termes d’instruments analytiques", selon Jiro Takashima, Président de Shimadzu Europe. Suite à cette opération, Alsachim compte accélérer et conforter sa croissance sur le plan local comme sur la scène internationale. Après plusieurs embauches en 2017, elle continue de recruter. "Le développement économique prévu dès 2018 permettra à l’entreprise alsacienne de créer de nouveaux emplois en local pour assurer la production croissante de ses molécules, et également de ses kits de diagnostic in vitro, comme DOSIMMUNE®", indique le communiqué de l'entreprise.