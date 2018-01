Le Bordelais Parot boucle un tour de table de 7,35M€, soit 2M€ au-dessus de son objectif !

ArcelorMittal (siège français à La Plaine Saint-Denis, 93), groupe sidérurgique mondial, dépose une offre de reprise pour la société Exosun, basée à Martillac (33) et spécialisée dans les systèmes de suivi solaire pour les centrales photovoltaïques. La société girondine a été placée en redressement judiciaire en été 2017. ArcelorMittal entend faire bénéficier Exosun "d'importantes synergies industrielles, commerciales et de R&D" afin d'apporter une "solidité financière nécessaire pour répondre à ses clients sur les grands projets solaires". Exosun détient des filiales aux États-Unis, au Brésil, au Mexique et en Espagne. ArcelorMittal est, lui, déjà présent en Europe, en Chine et en Egypte dans le secteur solaire en tant que fournisseur de structures métalliques pour les centrales solaires.