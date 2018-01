Vatel Direct lève 1M€ pour le compte d'Egide

Enterome SA (Paris, 75), pionnier dans le développement de thérapies innovantes pour les maladies liées à des anomalies du microbiote intestinal avec un focus sur les maladies inflammatoires de l’intestin (IBD) et l’immuno-oncologie (IO), annonce avoir bouclé un tour de table à hauteur de 32M€ dans le cadre d’une levée de fonds de série D. Tous les investisseurs actuels d’Enterome – Seventure Partners, Health for Life Capital, LundbeckFonden Ventures, Omnes Capital et Nestlé Health Science - ont participé au tour de table, aux côtés d’un nouvel investisseur de capital-risque, Principia SGR, et de l’investisseur stratégique Bristol-Myers Squibb. Le produit de la levée de fonds sera principalement utilisé pour réaliser deux essais cliniques visant à valider la preuve de concept des programmes de développement phare d’Enterome, un essai clinique de phase 2 de l’agent oral EB8018 conçu par la Société pour bloquer l’adhésine bactérienne FimH dans le traitement de la maladie de Crohn et un essai clinique de Phase 1 d’EO2315, nouveau candidat-médicament d’immuno-oncologie ciblant les patients atteints d’un cancer agressif du cerveau (gliobastome multiforme).