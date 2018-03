Basés à Dijon (21), les Ets Pierre Mauchamp (plus de 10 salariés ; 1,2M€ de CA ; plus de 200 clients en France et en Suisse) se présentent comme le leader des solutions informatiques et productiques destinées à l'industrie du bois. Les fondateurs, Madame et Monsieur Pierre Mauchamp, viennent de céder l'entreprise à Madame et Monsieur Samuel Grand. Les deux repreneurs ambitionnent de poursuivre le développement des Ets Pierre Mauchamp en apportant de nouvelles idées et en mettant en place une nouvelle stratégie de concert avec les cédants.