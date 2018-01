Socarenam, à Boulogne-sur-Mer, construira la nouvelle drague innovante et écoperformante du port de Bordeaux, un marché à 20 M€

Pour répondre au succès commercial des Peugeot Expert et Citroën Jumpy ainsi que des Peugeot Traveller et Citroën Spacetourer produits à Sevelnord (Hordain, 59) depuis mi-mai 2016, le Groupe PSA a décidé de créer une 4e équipe de production et de recruter près de 600 personnes d’ici le mois de mai 2018. Pour constituer cette nouvelle équipe, le site de Hordain va recruter des opérateurs dans la plupart de métiers de la production : fabrication, caristes, maintenanciers, automaticiens, pilotes de systèmes de production, etc., pour des missions essentiellement en intérim pouvant aller jusqu’à 18 mois. En complément, le site confirme son équipe de nuit. Créée fin septembre 2016, pour une durée prévisionnelle de 6 mois pour accompagner le lancement commercial des nouveaux modèles produits sur le site, celle-ci avait été prolongée d’un an en mars 2017.