Le 1er janvier 2018, EDF a pris le contrôle de l'activité réacteurs d'Areva (New NP) qui a été rebaptisée Framatome

Guerbet (Villepinte, 93 - 200 collab. - CA 2016 : 776M€), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, a annoncé avoir conclu un accord en vue de l’acquisition de la société israélienne Accurate Medical Therapeutics, spécialisée dans le développement de microcathéters utilisés en radiologie interventionnelle. Par cet accord, Guerbet fera l’acquisition de 100% des titres d’Accurate avec un paiement initial de 19,5M€ et des paiements complémentaires répartis sur plusieurs années, conditionnés à l’atteinte d’objectifs réglementaires et commerciaux. Le montant total de l’acquisition ne pourra pas dépasser 57M€. Il est prévu que cette opération commence à générer du chiffre d’affaires fin 2018 et soit relutive dès le 4ème trimestre 2019.