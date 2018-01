Basée à Villepinte, Guerbet va racheter Accurate Medical Therapeutics, une société israélienne

New NP, l'activité réacteurs d'Areva, est passée sous le contrôle d'EDF (actionnaire à 75,5%) le 1er janvier 2018 et a été rebaptisée Framatome (siège social à Courbevoie, 92 ; 3,1Mds€ CA ; 14.000 collab). Son capital est également détenu par les groupes Mitsubishi Heavy Industries (MHI - 19,5 %) et Assystem (5 %). Framatome restera dirigé par Bernard Fontana, président du directoire. Philippe Braidy, jusqu'à présent en charge des finances et de la stratégie, a quant à lui été nommé directeur général le 4 janvier 2018.