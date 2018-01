Le Groupe PSA crée une 4e équipe de production à Hordain et prévoit de recruter 600 personnes d'ici mai 2018

Accenture (siège France à Paris, 75), l'un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, a finalisé l'acquisition d'Altima (Roubaix, 59 - 370 personnes avec des bureaux à Paris, Lyon, Montréal, Beijing, Shanghai, Hong Kong et New York), agence spécialisée dans le commerce digital (cf. First ECO du 18/10/17). Altima vient renforcer les services d’Accenture Interactive en France mais aussi sur d’autres marchés tels que l’Amérique du Nord et la Chine. Cette acquisition permet au groupe d’intégrer le conseil aux entreprises en matière d’expérience différenciée et engageante, pour fidéliser leurs clients et en attirer de nouveaux.