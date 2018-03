Acteur majeur de la forge aéronautique mondiale, le site des Forges de Bologne (52) est le premier industriel haut-marnais avec un effectif global de 750 salariés et un CA annuel de 107M€. Son actionnaire, le groupe Lisi, confirme dans un communiqué la construction d'une nouvelle usine sur le Parc Plein'Est de la communauté d'agglomération de Chaumont (52), pour l'ensemble des activités du site actuel de Bologne (cf. First ECO 03/10/2017). Les travaux s'échelonneront du second semestre 2018 à fin 2019, avec une entrée dans les lieux à partir de mi-2019. Cet investissement immobilier majeur, porté par la société d'économie mixte Immo-bail, est accompagné d'un plan d'investissement industriel pluriannuel de 110M€ supporté par le groupe, avec pour objectif d'atteindre l'excellence opérationnelle dans le domaine de la fabrication des pièces de structures aéronautiques.