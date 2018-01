Stéphane Roehrig prend la direction de la société de transport marmandaise Trazit

La Palette Rouge (LPR - Balma, 31) annonce une importante restructuration de ses activités d'inspection et de réparation de palettes au Royaume-Uni, où elle souhaite se développer. Elle a notamment signé un nouveau partenariat avec la société James Jones & Sons (Pallets & Packaging) Ltd (JJSPPL). JJSPPL fournira à LPR un service complet d’inspection et de réparation des palettes sur son site de Golborne, et prendra également en charge la gestion des opérations LPR à Castleford et Stretton.