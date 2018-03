Polmard est une entreprise familiale, qui possède un élevage bovin et un atelier de transformation de la viande à Saint-Mihiel (55). Elle produit de la viande gastronomique et fournit de grands restaurants. Elle possède également plusieurs boucheries, dont une à Paris (75). En octobre 2017, elle a ouvert un restaurant à Nancy (54) avec une boucherie à l’intérieur. Son développement est tel qu'elle doit aujourd’hui agrandir sa partie élevage et créer un nouvel atelier de transformation. Le projet implique la création de 11 emplois. 4 personnes ont déjà été embauchées.