Les groupes varois ECA Group, alsacien Cefa et francilien Scopex décrochent un important contrat auprès de la DGA

A l’occasion de la visite du Président Macron en Chine, un accord a été signé lançant la phase finale de négociation pour l’accueil sur le port de Marseille Fos (13) de l’usine européenne du groupe chinois Quechen Silicon Chemical, n°3 mondial de la silice pour les "pneus verts" (cf. FE du 11/10/16). Une lettre d'intention a ainsi été signée le 9 janvier 2018 entre Quechen Silicon Chemical International Development Company Limited et le Grand Port Maritime de Marseille, le groupe chimique Kem One et l'agence de promotion économique Provence Promotion. Le groupe chinois a choisi Fos-sur-Mer pour son projet de construction d'une plateforme combinée pour produire 90.000 Mt /an de silice à haute dispersion (HDS), ainsi que les matières premières associées, et développer un centre de R&D. Cet investissement de l’ordre de 100M€ permettra la création de 130 emplois directs. "Nous disposons à Marseille-Fos d’un de nos principaux centres industriels qui développera de nombreuses synergies avec cette future usine de silice. Nous envisageons notamment une collaboration en recherche et développement" indique Frédéric Chalmin, directeur général de Kem One.