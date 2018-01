Le groupe pessacais Siblu fait l'acquisition du cognaçais Berges et Losa et entend poursuivre sa stratégie de croissance externe en 2018

ScentAir, dont le siège français est à Saint-Jean (31), est expert des ambiances olfactives. Il a doublé son CA en 2017 et emploie à ce jour 41 personnes. Pour l'année 2018, ScentAir projette de poursuivre sa diversification : - Sur le plan commercial auprès des hypermarchés et supermarchés. La société a notamment commencé à travailler avec le réseau E. Leclerc, qui lui offre un potentiel de 400 points de vente à équiper en 2018 ; - Auprès des agences de voyage ; - Ainsi qu'auprès d'une cible nouvelle, les concepts store , tels que les centres de loisirs, barbiers, show-rooms pilote, salons de coiffure spécialisés, centres d'esthétique, etc. ScentAir va également recruter en 2018 : 1 responsable Finance, 3 nouveaux commerciaux et 2 assistantes. Et, enfin, elle compte lancer une gamme de produits dérivés afin de "permettre aux consommateurs d'exporter le territoire olfactif de leurs marques", selon un communiqué.