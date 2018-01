Depuis son siège de Saint-Jean, ScentAir France annonce une stratégie de diversification, une nouvelle gamme de produits et des recrutements pour 2018

Le groupe Siblu, acteur leader de l'hôtellerie de plein-air en France basé à Pessac (33 - 115M€ de CA), a fait l'acquisition, en décembre 2017, du groupe Berges de Losa (Cognac, 16). Le groupe pessacais totalise désormais plus de 10.000 emplacements à même d'accueillir des mobil-homes. Berges de Losa exploite en effet 4 campings : le Mar Estang (600 emplacements) et le Conguel (250 emplacements), et deux autres en Dordogne. Siblu entend poursuivre sa stratégie de croissance en 2018.