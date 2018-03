La startup Paytweak (Gisors, 27), qui s'impose peu à peu en France comme le leader de la sécurisation du paiement par téléphone et qui propose une API et des services de paiements innovants directement reliés à 500 banques et prestataires de paiement à travers le monde, vient de signer un partenariat avec BNP Paribas pour accompagner ses clients dans l'usage des nouvelles technologies du paiement, notamment par Email et SMS sécurisés. Après avoir réalisé une première levée de fonds de 700K€ en 2016, Paytweak prépare une série-A pour la rentrée 2018 afin d'aller conquérir les USA où elle enregistre déjà ses premiers clients.