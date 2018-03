L'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV) a posé le 15 janvier 2018 la première pierre de son nouveau bâtiment à Javené-Fougères (35). Situé au cœur du complexe BioAgroPolis, et réalisé par DLW architectes (Nantes, 44), l'ensemble réunira les 80 agents de l'Agence. Ce projet s’inscrit dans une logique d’amélioration de l’outil de travail ainsi que dans une démarche environnementale (choix des matériaux, chauffage, ventilation, gestion de l’eau...). La construction doit s'achever en fin d'année. L'investissement se monte à 6M€, financé par l'Anse (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), le Département et la Région.