Basé à Rioz (70), le groupe Abéo (près de 1.000 collaborateurs ; 167M€ de CA 2016) est spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation d'équipements sportifs et de loisirs. Il annonce la finalisation le 12 janvier 2018 de l'acquisition de 80% du capital de la société chinoise Shandong Kangnas Sports Co., Ltd, spécialisée dans la production et la distribution d'équipements sportifs de compétition et de loisirs. Cette opération, conformément au plan stratégique 2020 visant à accélérer le développement à l'international, participera à l'ambition d'atteindre 300M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2020.