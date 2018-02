Accenture, dont le siège France est à Paris, finalise l'acquisition de l'agence roubaisienne Altima

Dhimyotis (Villeneuve-d'Ascq, 59), filiale depuis juillet 2017 du groupe Tessi (CA : 430M€) qui apporte un espace de confiance sur internet en proposant des solutions sécurisées et normées, annonce vouloir développer son réseau de partenaires européens en nouant des alliances avec des hébergeurs, opérateurs télécoms et éditeurs qui pourront intégrer dans leurs offres ses différentes technologies. Ces futurs partenaires pourront ainsi accroître leur avantage concurrentiel et proposer à leurs clients des solutions d'authentification, de signature électronique, d'horodatage, de chiffrement et de stockage à valeur probante.