Le groupe agricole et agroalimentaire Agrial (Caen, 14) et le spécialiste allemand des machines agricoles Claas annoncent la création d'un leader régional dans le machinisme agricole. En mettant leurs moyens dans une entreprise commune, les deux partenaires entendent constituer un pôle d’excellence du machinisme agricole et des nouvelles technologies de l’agriculture dans le premier bassin laitier européen. La nouvelle société SM3 Claas est une société en participation (joint-venture) qui regroupera les activités des concessions SM3, une des filiales machinisme d’Agrial, et de Claas Caen ainsi qu’une partie de celles de Claas Rennes (35). SM3 Claas sera distributeur exclusif Claas sur les départements du Calvados, de la Manche, de la Mayenne et d’une partie de l’Ille-et-Vilaine et de l’Orne, un territoire qui regroupe à la fois des zones de productions laitières et céréalières. Didier Secoué, l’actuel directeur de SM3 et du pôle machinisme d’Agrial, prendra la direction de cette nouvelle société.