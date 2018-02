Jane de Boy lève 1,4M€ afin de se développer à l'international depuis Lège-Cap Ferret, notamment en optimisant son offre digitale

Basée à Verniolle (09), Seat Ventilation est spécialisée dans la conception et la fabrication de ventilateurs industriels en plastique anticorrosion. La société réalise plus de 50% de son CA à l'export et est implantée aux États-Unis, en République Tchèque et en Hongrie. Elle table sur 7M€ de CA en 2017 et prévoit de doubler ce chiffre dans les 5 prochaines années. Pour ce faire elle compte poursuivre son développement à l'international et envisage des opérations de croissance externe. Enfin, Seat Ventilation vient de réaliser une opération de MBI (Management-Buy-In), menée par le fonds d'investissement Ciclad et Jean-Jacques Gaudiot. La société a été accompagnée par Adviso Partners au cours de cette opération.