Les Bastides Lauragaises ouvrent une troisième antenne à Toulouse et sont en cours d'obtention de la certification NF Habitat HQE

Zest HACCP (Bordeaux, 33 - 9 salariés - 50K€ de CA en 2016 - 650K€ de CA en 2017) édite une application web dédiée à la traçabilité des produits alimentaires de la grande distribution. La société vient de conclure une levée de fonds, commencée en juin 2017, de 700K€ auprès de SIDE Capital et avec l'appui de l'agence ADI Nouvelle-Aquitaine. Cet investissement permettra à Zest HACCP de se développer commercialement, à l'échelle nationale et européenne. "La levée de fonds auprès de SIDE Capital nous permet [...] d'aller encore plus vite et de nous démarquer dans un marché concurrentiel. La R&D sera primordiale pour garder une longueur d'avance et répondre à des clients très exigeants", explique son président, Christophe André. Zest HACCP va ainsi recruter en 2018 : un directeur commercial, des commerciaux et un développeur logiciel.