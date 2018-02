L'Ariégeois Seat Ventilation réalise une opération de MBI et prévoit son développement à l'international

PolymerExpert, basée à Pessac (33 - 14 salariés - CA 2017 de 3M€), est spécialisée dans la recherche et le développement dans les polymères et accompagne de nombreuses entreprises dans leur innovation. "En 2018, le défi se porte sur le lancement d'une nouvelle gamme de polymères intelligents [une vingtaine de produits] et le lancement de notre nouvelle filiale, Innolens, spécialisée dans l'implant intraoculaire pour traiter la cataracte. Nous misons sur ce marché qui connaît une importante progression avec en ligne de mire les pays émergents", annonce Marc Dolatkhani, son PDG. L'Estogel (polymère gélifiant d'huile) est présenté comme son produit phare 2018. PolymerExpert va investit 600K€ dans une nouvelle ligne de production pour ce produit. Concernant sa filiale Innolens, elle demandera un investissement global de 5M€ pour sa mise en place et devrait commercialiser ses premiers produits en juin 2018. Une nouvelle unité de production de 1.000m² sera construite. Une levée de fonds de 2,5M€ est envisagée pour 2018. 15 embauches sont prévues pour 2018 (1 assistante de direction, 1 responsable qualité, 1 ingénieur optique, 1 responsable de production, 2 opérateurs d’usinages, 9 opérateurs...).