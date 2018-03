La Française Real Estate Managers (Paris, 75) a acquis en VEFA, le parc d'activités "Everland" auprès d'Icade. L'acquisition, qui porte sur deux bâtiments et dont la livraison est prévue pour juillet 2018, a été réalisée pour le compte de la Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) LF Opportunité Immo et se situe à Genas (69), à proximité de l'A43-A46 et de l'aéroport et la gare Lyon Saint-Exupéry. Le parc Everland est une opération mixte d'activités et de bureaux nouvelle génération et offre une surface totale de 2.440m² et 34 emplacements de parking.