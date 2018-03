Elistair (Champagne-au-Mont-d'Or, 69), société spécialisée dans la conception et la fabrication de drones filaires pour la surveillance aérienne, annonce une levée de fonds de 2M€ auprès de Starquest Capital et de ses investisseurs historiques. Cette opération va permettre à l'entreprise de passer à l'étape suivante de son développement avec notamment l'accélération de son développement à l'international et la consolidation de son équipe R&D. L'objectif est de rendre toujours plus accessible son expertise auprès des acteurs de la sécurité.