Le Port Autonome de Strasbourg (PAS), qui a enregistré une hausse de plus de 6% du trafic fluvial global en 2017 à 8 millions de tonnes, prévoit un niveau record d'investissements pour 2018, à hauteur de 19M€, avec notamment : - la rénovation de la rue du Port du Rhin ; - le lancement de la construction du futur siège du PAS à compter de fin 2018 (cf. First ECO 05/10/2017) ; - le développement des pistes cyclables, qui devraient s'étendre sur 3,8km à fin 2018 et sur 6,2km d'ici à 2020 ; - la restauration du pont tournant ferroviaire. En 2018, le PAS lancera en outre un appel d'offres pour l'exploitation du terminal conteneur de Lauterbourg, qui ouvrira durant l'été. De son côté, Batorama prévoit le renouvellement de sa flotte de bateaux-promenade dans le cadre du projet Caravelle. Enfin, le PAS mentionne dans son communiqué des investissements lourds annoncés au sein de plusieurs entreprises implantées sur le port : Soprema, Leclerc, Punch ou OVH.