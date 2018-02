Le groupe chinois Quechen va investir 100M€ pour installer une unité de production de silice et un centre de R&D à Fos, avec plus d'une centaine d'emplois à la clé

Phytocontrol (30), le laboratoire nîmois (30) spécialiste de la sécurité sanitaire des eaux et des aliments, a créé 60 nouveaux postes en 2017 pour accompagner sa forte croissance. Aujourd’hui, la société avoisine les 200 salariés et ambitionne déjà une cinquantaine de recrutements cette année pour faire face à son développement exponentiel. "En 2018, le mouvement est celui de l’expansion puisque nous agrandissons notre site de production analytique et développons notre implantation européenne ; nous allons également poursuivre notre politique d’innovation et d’investissements dans les jeunes pousses comme nous l’avions amorcé fin 2017 avec Microbia Environnement", annonce Mikael Bresson, Président de Phytocontrol Group.