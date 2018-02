Nicolas Dreyfus est nommé directeur de la stratégie groupe et président d'Oney France et Oney Trust, tandis que Corinne Hochart est nommée à la direction générale d'Oney France

Leader européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, DBT (Brebières, 62) vient d'être sélectionné par la Direction générale des marchés publics et des approvisionnements de la République de Hongrie afin de fournir en exclusivité les chargeurs installés dans les projets de déploiement nationaux. Suite à un appel d'offre national, DBT, via son partenaire magyar Elektromotive Hu, fournira les stations de recharge sur tous les réseaux financés par le gouvernement hongrois pour les trois prochaines années. Actuellement fournisseur de plus de 75 % des bornes de recharge rapide installées en Hongrie, DBT renforce sa position de leader du marché avec ce partenariat exclusif. Les différents projets nationaux magyars prévoient le déploiement de plus de 300 chargeurs rapides sur trois ans, dont 100 pour l'année 2018. Une commande ferme de 25 chargeurs a d'ores et déjà été confirmée pour une livraison cadencée sur les deux premiers mois de l'année, en fonction des prévisions d'installations sur site.