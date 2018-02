CMA CGM crée à Marseille Ze Box, son premier incubateur international

Le Groupe Bastide (Caissargues, 30), spécialiste de la vente et de la location de matériel médical à domicile et en EHPAD, annonce avoir finalisé l’acquisition de 100% du capital du groupe Services Oxygène 13-31 (CA : 4,5M€ - plus de 4.000 clients récurrents), implanté dans le sud de la France et spécialisé dans l’assistance respiratoire à domicile. Le Groupe Bastide annonce, par ailleurs, avoir émis avec succès un emprunt obligataire (Euro PP) de 25M€ de maturité 6 ans pour renforcer ses ressources financières dans le cadre de son développement par croissance externe. Le placement mené par Oddo a suscité une forte demande et a été réalisé auprès d'investisseurs européens. Le groupe gardois entend ainsi poursuivre son rôle fédérateur sur le marché encore très atomisé des prestations de services à forte valeur ajoutée. Plusieurs dossiers sont aujourd'hui à l'étude.