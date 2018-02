Le groupe gardois Bastide finalise l'acquisition du groupe Services Oxygène 13-31 et émet un emprunt obligataire de 25M€

Le groupe CMA CGM (Marseille, 13), un leader mondial du transport maritime, annonce la création, à Marseille (13), de Ze Box, son premier incubateur international. Situé dans l’immeuble Le Castel au sein de la Cité de l’Innovation d’Aix Marseille, il couvrira une surface de 800m² et accueillera dès le mois de juin 2018 une quinzaine de start-ups du monde entier. Un appel à candidatures sera prochainement lancé. Dirigé par Matthieu Somekh (ex-Directeur du pôle entreprenariat et innovation de l’Ecole Polytechnique), cet incubateur est le fruit d’un partenariat avec Aix-Marseille Université et la Métropole. "Avec Ze Box, le Groupe CMA CGM accélère sa stratégie digitale et se donne les moyens d’être leader de l’innovation dans l’industrie du transport, indique Rodolphe Saadé, PDG du groupe. En combinant notre expertise et celle des start-ups qui seront accueillies au sein de Ze Box, nous développerons des innovations mondiales créatrices de valeur pour nos clients et pour CMA CGM."