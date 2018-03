Lyonbiopôle (Lyon, 69), le pôle de compétitivité santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et les Hospices Civils de Lyon (HCL), présentent les résultats de l'Appel à Projets Innovation Clinique, dont l'objectif est de faire émerger des technologies de santé, de contribuer au financement de leurs développements et d'en favoriser la diffusion. C'est ainsi que le projet Mélano Predict, porté par la société OncoFactory (Villeurbanne, 69) et le Professeur Stéphane Dalle, dermatologue spécialiste des mélanomes, est lauréat de l'appel. Ce projet va permettre le développement de biomarqueurs qui aideront les praticiens dans leur choix thérapeutique et amélioreront la prise en charge des patients atteints de mélanome métastatique. Le projet va maintenant bénéficier de conseils et d'accompagnements opérationnels de HCL ainsi que d'un soutien financier à hauteur de 100K€. Cet appui permettra d'accompagner le développement de la technologie et à plus long terme d'optimiser l'accès du produit à la commande publique, ainsi que sa mise à disposition auprès des patients.