La Fnac va s'implanter sur 419m² au sein de l'Intermarché de Pamiers

Le 1er janvier 2018, CMA Industry (Tarascon-sur-Ariège, 09 - 65 salariés - 4,5M€ de CA) a intégré le groupe R-Meca (Toulouse, 31 - composé d'Arias, R-Meca Précision Sud-Ouest et R-Meca Rectification - 75 salariés - 10M€ de CA), dédié à la mécanique et à l'usinage de précision. Ce dernier a repris 75% de CMA Industry, spécialiste de la tôlerie et de la chaudronnerie fine pour le compte de la filière aéronautique. L'ensemble totalise 140 salariés pour 15M€ de CA. Groupe R-Meca a ainsi réalisé sa 3ème acquisition en deux ans. Période sur laquelle il a investi 5M€ dans son outil de production. Par ailleurs, en mars 2018, il va lancer R-Meca Service, qui vient compléter le "Rapid Manufacturing" de CMA, dans son offre de prestation à cycle court dédiée aux clients du groupe.