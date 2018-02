Basé à Brebières, DBT renforce sa position de leader sur le marché des stations de recharge pour véhicules électriques en Hongrie

Leader national de la location de sanitaires mobiles via les marques WC Loc et PSV, le groupe Enygea (Wambrechies, 59) réorganise son capital avec Bpifrance et Société Générale Capital Partenaires, investisseurs historiques, ainsi que Nord Croissance. En parallèle, le groupe lève 3,6M€ d'obligations simples avec Humanis Croissance Hauts-de-France pour financer ses croissances externes. Le montant global de cette opération de LBO secondaire, incluant une dette senior levée auprès de CIC, s'élève à près de 10M€. Basée à Valenciennes (59), WC Loc (200 collab. - CA 2017 : 22M€) a récemment acquis le fonds de commerce de Pelicab (cf. First ECO du 18/01/18) et étudie d'autres opportunités de croissance externe.