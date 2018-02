Le Toulousain Intuilab se développe à l'international grâce à une levée de fonds de 3M€

Nateo Healthcare (Toulouse, 31), spécialisé dans la santé, développe un dispositif médical innovant connecté de surveillance du foetus. Elle vient de lever 400K€ pour finaliser sa R&D. "Cette levée va permettre d’accélérer le développement de notre programme de R&D grâce au recrutement de 4 ingénieurs et docteurs spécialisés dans les technologies que nous développons", explique Olivier Beaudoin, directeur des opérations et cofondateur de Nateo Healthcare. Les premières études cliniques du dispositif commenceront fin 2018. Elles seront menées au CHU de Tours (37) et feront l'objet d'une nouvelle levée de fonds au second semestre 2018. La solution devrait être commercialisée au second semestre 2020.