Le groupe nordiste Enygea réorganise son capital avec Bpifrance, Société Générale Capital Partenaires et Nord Croissance, et lève 3,6M€ d'obligations simples avec Humanis Croissance Hauts-de-France

Basée à Euratechnologies (Lille, 59), la start-up Picomto développe une solution permettant de créer, gérer, partager, consulter et analyser des instructions visuelles de travail, modes opératoires, procédures de maintenance, etc., principalement à destination des industries. Elle a annoncé la signature d'un accord stratégique avec Atos (Bezons, 95), leader international de la transformation numérique des entreprises, qui va désormais proposer et distribuer la solution de la start-up dans le monde. "Ce partenariat marque une étape stratégique pour Picomto nous permettant ainsi d’avoir une distribution mondiale avec l’une des plus grandes entreprises de services du numérique au niveau mondial", explique Sébastien Chevalier, CEO et fondateur de Picomto.