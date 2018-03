L'équipementier automobile MGI Coutier (10.900 salariés ; Champfromier, 01) a renforcé ses investissements non financiers sur l'année 2017, pour atteindre un pic de plus de 80M€. Ceux-ci seront en baisse sensible dès 2018 puis encore en 2019. Sur l'exercice, le groupe a dépassé, comme annoncé et avec un an d'avance, le cap du milliard d'euros de CA et surperforme une nouvelle fois le marché automobile mondial. Par ailleurs, l'entreprise a achevé la construction de deux nouveaux sites (premières livraisons "série" début 2018) en Chine et au Mexique. MGI Coutier projette de démarrer en 2018 un site en Thaïlande et un en Bulgarie. Au regard de sa situation financière très saine, le groupe reste attentif aux opportunités de croissance externe qui viendraient accélérer son développement et/ou compléter ses expertises technologiques.