La start-up lilloise Picomto accélère son développement au niveau mondial grâce à la signature d'un accord stratégique avec Atos, basé à Bezons

Agenceur d’espaces depuis 1936, le groupe familial Roches (Calais, 62) vient de céder deux de ses entités à Xavier Subts, auparavant PDG des établissements Winckelmans, spécialisés dans la fabrication de carrelage et de carreaux grès cérame. Le nouveau dirigeant souhaite développer l'activité de l'entreprise via deux leviers principaux : - en interne, il souhaite augmenter la rentabilité et la capacité de production du groupe : remise à plat des outils informatiques, restructuration de l’outil de production, investissements dans des machines-outils ; - en externe, il entend positionner l’entreprise sur un marché plus haut de gamme. "Nous irons chercher des marchés à l’export tout en restant attentif à toute croissance externe possible et envisageable", explique-t-il. Une dizaine de recrutements ont été réalisés depuis l’arrivée de Xavier Subts. De nouveaux collaborateurs rejoindront à court terme l’entreprise qui compte aujourd’hui 120 personnes et prévoit, en 2018, un chiffre d’affaires consolidé de 20M€. Par ailleurs, le groupe Roches s’est récemment équipé d’un atelier de montage ainsi que d'une plateforme logistique à Marck (62).