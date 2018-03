Le groupe de BTP Cassous recrute 150 à 200 personnes dans la région bordelaise

Azenco, spécialiste de l'abri de piscine sur-mesure et créateur de terrasses mobiles sur piscine, basé à Cazères (31 - site de production) annonce une forte croissance de son CA en 2017, avec 20,3M€ soit +16,8%. Azenco table sur 25M€ de CA en 2018. La société prévoit d'investir dans son outil de production en 2018 et de concevoir de nouveaux produits. Ce développement sera accompagné de recrutements au sein de ses équipes techniques et commerciales.