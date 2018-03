L'AS Saint-Etienne (42) et Saint-Etienne Métropole ont officialisé un nouvel accord concernant la mise à disposition du stade Geoffroy-Guichard. La durée de la convention d'occupation du domaine public illustre la volonté des deux parties de s'inscrire dans la durée pour contribuer à la pérennité du projet de développement porté par le club. L'ASSE et Saint-Etienne Métropole s'engagent en effet pour 12 ans à compter du 1er juillet 2018. La nouvelle convention prévoit l'exploitation commerciale des espaces privatifs par le club tout au long de l'année mais aussi d'importants travaux destinés à améliorer des équipements majeurs tels que la sonorisation et la vidéo-projection. Ces travaux seront pris en charge par la collectivité.