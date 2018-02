Xavier Subts reprend le groupe Roches et entend développer l'activité de l'entreprise en augmentant sa capacité de production et la positionnant sur un marché plus haut de gamme

Dans le cadre de sa stratégie actuelle de développement sur le marché Nutrition & Santé, Lesaffre (Marcq-en-Barœul, 59 - 10.000 collab. - CA : +2Mds€), acteur mondial de référence dans le domaine des levures et de la fermentation, vient d’acquérir l’usine d’Alltech implantée en Serbie, spécialisée dans la production d’extraits de levure. "Cette acquisition va renforcer notre présence sur [le marché des levures et de leurs dérivés], détaille Antoine Baule, DG de Lesaffre. À vrai dire, avec maintenant huit usines dans le monde (Europe de l’Ouest, Europe de l’Est, Chine, États-Unis et Brésil), nous sommes plus déterminés que jamais à répondre aux besoins spécifiques de chacun de nos clients à travers le monde." Située à Senta, l'usine serbe s’appellera désormais Biospringer RS et continuera à produire de la levure de boulangerie pour le marché serbe ainsi que des extraits de levure pour le secteur agroalimentaire et celui de la nutrition animale.