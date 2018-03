Le Salon de l'Immobilier d'Occitanie se tiendra du 9 au 11 mars 2018 à Toulouse

Gozoki, groupe de restauration professionnelle présent à Agen (47) et Toulouse (31), ouvre son capital à CM-CIC Investissement et IrdI Soridec Gestion. Ce financement viendra soutenir le développement du groupe qui mène une politique active de croissance externe et organique. Gozoki travaille notamment à la création d'un nouveau site de production dans l'Agropole d'Estillac (47), baptisé Végécroc. Une légumerie y sera mise en place.