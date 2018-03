Le groupe nordiste Lesaffre rachète l’usine serbe d’Alltech, spécialisée dans les extraits de levure

Hopps Group (Aix-en-Provence, 13), spécialiste de la distribution et de la communication de proximité, vient d’annoncer le rachat de la société Dispeo, spécialiste des opérations logistiques, à 3SI Services. La société nordiste sera entièrement intégrée au groupe aixois en rejoignant sa nouvelle filiale spécialisée dans la logistique e-commerce nommée Log'Hopps. Dispeo, qui compte 600 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel de 35M€, opère au sein de 4 entrepôts logistiques situés à Hem, Toufflers, Houplines et Templemars (59), et gère le plus grand centre de préparation de commandes tricolore ouvert aux e-commerçants. Avec ce rachat, Hopps Group et ses 22.000 collaborateurs sur 270 sites en France pour un chiffre d'affaires consolidé de 450M€ en 2017 poursuit sa politique d’acquisitions et de développement en cohérence avec son plan stratégique qui vise à devenir le premier acteur intégré référent dans l’univers de la e-logistique, du premier au dernier kilomètre.