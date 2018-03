Société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, Biocorp (48 collaborateurs ; Issoire, 63) annonce l'émission d'obligations convertibles dans le cadre de deux contrats conclus le 8 février 2018 avec deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Cette émission permet à l'entreprise auvergnate de renforcer sa trésorerie disponible à hauteur de 4M€ et ainsi, sur la base de sa consommation de trésorerie actuelle, d'assurer ses besoins de trésorserie au cours des 12 prochains mois.