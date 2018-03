Biom'Up (Saint-Priest, 69), société spécialiste de l'hémostase chirurgicale, annonce des opérations de financement visant un montant total de 43M€ : - augmentation de capital d'un montant initial de 18M€ susceptible d'être porté à 20,7M€ par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité de trois jours de bourse à titre irréductible uniquement ; - projet d'emprunt obligataire assorti de bons de souscription d'actions d'un montant initial de 25M€ susceptible d'être porté à 35M€ au bénéfice de fonds d'investissement gérés par Athyrium Capital Management, investisseur américain majeur du secteur de la santé qui s'engage également à participer à l'augmentation de capital ; - le projet d'emprunt obligataire dont la réalisation est notamment conditionnée à la réussite de l'augmentation de capital à hauteur d'au moins 15M€, permettra de refinancer l'emprunt Kreos Capital de 8,2M€. "Cette opération nous permettra d'accélérer la montée en puissance de la production dans le cadre de la commercialisation d'Hemoblast™ Bellows en Europe et aux USA prévue pour l'été 2018, d'étendre notre gamme pour couvrir plus de cas d'usages et de rembourser nos emprunts auprès de Kreos Capital", indique Etienne Binant, le directeur général.