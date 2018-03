Tendances Coiffure, basé à Léguevin (31 - 6 salariés), est producteur d'une gamme de soins visage hommes sous les marques Man's Beard, O'Silk et Beauty Silk. Labexan, basé à Cognac (16 - 6 employés) est un laboratoire d'analyses microbiologiques, physicochimiques et d'études de stabilité pour les produits cosmétiques, compléments alimentaires et vins-spiritueux. Leur point commun ? En plus d'être toutes deux dédiées au secteur de la cosmétique, les deux sociétés viennent de rejoindre le pôle de compétitivité de la Cosmetic Valley, qui a récemment ouvert des bureaux à Bordeaux (33 - cf. First ECO du 01/02/2018).