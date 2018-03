Vision Systems (250 salariés ; Brignais, 69) est un systémier de rang 1 qui conçoit, produit et commercialise des solutions complètes et sur-mesure pour les marchés de l'aéronautique, du transport terrestre et du nautisme. L'entreprise conjugue ses savoir-faire complémentaires en électronique, mécanique et composite. Vision Systems confirme l'accélération de sa démarche d'innovation et de croissance internationale. Pour accompagner cette stratégie, la société s'associe à Idinvest Partners (via le fonds d'investissement Novi 2, créé par la CDC et 23 grands investisseurs, géré par Idinvest Partners) qui entre dans son capital à hauteur de 20%, prenant la suite d'A Plus Finance qui accompagnait le groupe depuis 2013. Catherine Robin et Carl Putman renforcent leur part au capital à cette occasion et détiennent ainsi 80% du groupe. Cette opération est complétée par l'émission d'obligations convertibles souscrites par Novi 2 et la levée d'une dette senior auprès du pool bancaire historique coordonnée par le CIC, constitué également de la BNP et du Crédit Coopératif. En 2018, avec des plans d'industrialisation majeurs pour ses nouveaux produits, l'ouverture d'une nouvelle filiale à l'étranger et un nouveau siège social à l'image d'un groupe international, Vision Systems s'apprête à franchir une étape majeure de son histoire.