Spécialiste de la surveillance par drone, Air Marine (Léognan, 33 - 31 salariés - 2,5M€ de CA en 2017) lance une opération financière afin de pouvoir se consacrer au déploiement du projet Pelican (cf. First ECO du 15/02/2018), programme destiné a développer le transport et la livraison par drone. Une levée de fonds par minibons (titres de prêts destinés à faciliter les opérations de financement participatif) doit lui permettre de réunir 250K€ via la plateforme Happy Capital (cf. First ECO du 07/02/2018). Cette somme "[servira] à mener à bien sa stratégie de développement pour les 2 années à venir. Cela concerne l'acquisition d'avions et drones supplémentaires, de nouveaux investissement dans la R&D de logiciels ainsi que le développement commercial d'Air Marine". La société ambitionne d'atteindre les 10M€ de CA en 2020.