G-Keep est une start-up hébergée au Lab’O à Orléans (45) qui propose une solution innovante de gestion de carburant. Sa solution consiste à "connecter" le carburant pour qu'un litre acheté soit un litre optimisé et consommé efficacement (cf. First ECO du 09/01/2017). La société a bouclé fin 2017 sa première levée de fonds, d'un montant d’1,5M€, auprès du fonds d’investissement LoireValley Invest, de trois investisseurs privés (dont Davidson par l’intermédiaire des ses filiales Transport et Énergie), et avec le soutien d’autres partenaires dont la Région Centre Val de Loire et la BPI France présents à ses côtés depuis la création en 2013. Cette opération permet à l'entreprise de financer l’industrialisation de ses produits et de préparer son développement, en prévoyant notamment le recrutement de profils commerciaux et R&D à court terme. G-Keep entend pénétrer rapidement le marché français, avant de se lancer à l’international courant 2019. La société officialise par ailleurs le lancement, le 26 mars 2018, de deux produits à destination du transport (Keeper Transport) et des engins agricoles / de construction (Keeper ATP).