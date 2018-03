Sigfox, basé à Labège (31), développe un réseau bas débit pour les objets connectés. La société connaît un fort succès suite à un important contrat remporté en Chine (cf. First ECO du 11/01/2018). Pour 2018, elle ambitionne de se développer dans 60 pays et de toucher plus d'un milliard d'utilisateurs, soit d'atteindre environ 6 millions d'objets connectés. Sigfox présente également le concept des Hacking House, des accélérateurs qui permettront de créer un écosystème dans le domaine de l'IoT. Le lancement aura lieu à l'occasion du Summer Camp de San Francisco, en juin 2018. Deux autres Hacking House ouvriront en Europe et en Asie en 2018. Objectif : en ouvrir 50 dans les trois prochaines années.