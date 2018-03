Ferring Pharmaceuticals est un groupe biopharmaceutique axé sur la recherche qui s'engage à contribuer au mieux-être de chacun et à lui permettre de fonder une famille. L'entreprise va augmenter ses activités dans le domaine des produits biologiques, par l'intermédiaire d'un nouveau centre biotechnologique implanté sur son site de Saint-Prex (Suisse), où sont déjà basés son siège social et une usine de production. Au cours des 3 prochaines années, Ferring va injecter 30MCHF dans le nouveau "Ferring Biotech Centre". Ce centre regroupera des activités de recherche et développement sur les anticorps monoclonaux et des capacités de production de produits biologiques.