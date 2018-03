Gotham Immobilier Entreprise, créé à Toulouse (31 - CA 2017 : 9M€, CA 2018-2019 ciblé : 30M€) et basé à Neuilly-sur-Seine (92), a livré fin janvier 2018 son premier bâtiment. Situé dans la ZAC Garonne, au Nord de Toulouse (31), il accueillera la société Delec (Groupe Sonepar - leader de la distribution aux professionnels de matériel électrique et de services associés). Entre 2018 et 2019, une dizaine de biens devraient être livrés dans Toulouse et ses environs. Parmi ces projets : - Opalink, 5.100m² de bureaux dans Toulouse, dont 50% dédiés au siège social de Loft One (spécialiste de la transaction et de l'administration de biens immobiliers), - Le bâtiment Cegelec, de 1.300m² sur la ZAC Garonne de Toulouse, réalisé pour l'entreprise Cegelec Toulouse Tertiaire & Grands Projets. Il accueillera 60 salariés. La livraison est attendue à l'automne 2019. Enfin, Gotham Immobilier Entreprise porte un projet de Park, qu'il compte développer dans tout l'Hexagone, au sein de zones d'activités dynamiques.